中東情勢の緊迫化を受け、県内にも影響が出ています。特に心配なのが、原油価格の高騰による、暮らしや企業への打撃です。県内の農家や、生活物資を運ぶドライバーに現状を聞きました。 中東情勢の緊迫化を受け、ニューヨークの原油先物市場では3月15日、2月まで60ドル台だった代表的な指標が、一時1バレル＝100ドル台まで上昇しました。その影響は県内でも…。 鳴門市大津町でイチゴやナシの栽培を行っ