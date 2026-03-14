約２年間の勤務中に競艇や競輪、オートレースの投票券を計約１万２０００回購入するなどしたとして、徳島県警は１３日、警察署で勤務する３０歳代の男性巡査部長を減給１０分の１（６か月）の懲戒処分とした。発表では、巡査部長は２０２３年４月〜２５年６月頃、勤務中に私用のスマートフォンで投票券を購入し、さらにＦＸ（外国為替証拠金）取引も約１万回行った。２３年９月〜２５年６月頃には、同僚ら７人や消費者金融など