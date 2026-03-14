IntoFreeは3月12日、ACアダプターをUSB-C電源で代替する「VFLEX」の国内販売を開始した。価格は1320円。●ACアダプターをUSB-C電源にしてスッキリ 古いデバイスにも活用できるACアダプターは、電源や充電を必要とするガジェットにつきもの。電圧とコネクタの組み合わせはさまざまで、中にはサイズが大きいものもある。どのACアダプターがどれなのか分からなくなってしまうこともあるだろう。「VFLEX」は、そんなACアダプター