フリーアナウンサー羽鳥慎一（54）が13日、キャスターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。プロ野球選手が高級車や高級アクセサリーを購入する理由を語った。番組では侍ジャパンの決起集会について紹介。1日夜に行われた会合では、チーム最年長の菅野智之投手が支払いし、その額について「ちょっとだけです」と話したことを伝えた。羽鳥は「『ちょっと』っていくらなんだろうって。追及す