ものがあふれがちなキッチンを、がんばらずに整えるアイデアを紹介します。夫の転勤による6回の引っ越しを経て「もたない暮らし」にシフトし、その快適さをインスタグラムで発信しているかなさん（40代）のケースです。ここでは、体力や気力、時間を使わずともできるキッチン整理のコツについて語ります。1：座ったままストック品の賞味期限チェック「よし、やるぞ！」と立ち上がって作業を始めるには意気込みが必要ですが、お茶を