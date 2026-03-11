仮面ライダー生誕55周年となる2026年の4月29日（水・祝）に全国公開となる『アギトー超能力戦争ー』の新規場面写真が13点一挙に公開された。また豪華特典揃いのムビチケカードの発売も決定した。＞＞＞公開された場面写真やムビチケカードをすべてチェック！（写真18点）2026年は仮⾯ライダー⽣誕55周年。そんな特別な年に仮⾯ライダー⽣誕55周年記念作として『アギトー超能⼒戦争ー』が2026年4