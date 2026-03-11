盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎さん『R-1ぐらんぷり』第16代王者にして、盲目のピン芸人・濱田祐太郎のコラムが週刊プレイボーイで好評連載中！その名も「盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎の『死角からの一撃』」。第16回は、今までで一番つらかった仕事について。＊＊＊皆さんこんにちは、濱田祐太郎です。今回は僕が今までやった仕事の中で一番つらかった仕事の話をします。それは、大阪マラソンでフルマラソンに挑戦するとい