ÌÕÌÜ¤Î·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤¬¸ì¤ë²áµî°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Þ¥é¥½¥ó´ë²è¡Ö......´¶Æ°¤µ¤»¤ëµ¤¡¢Ëþ¡¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê¡ÙÂè16Âå²¦¼Ô¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Î¥³¥é¥à¤¬½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡ª¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Î¡Ø»à³Ñ¤«¤é¤Î°ì·â¡Ù¡×¡£
Âè16²ó¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏËÍ¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÉáÃÊÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ²¿¤«¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È´í¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¡¢±¿Æ°¤â¶ì¼ê¡£
¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç42.195Ò¤òÁö¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦ÌµËÅ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£36ºÐ¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¤ÎËÍ¤¬½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤¯¤é¤¤ÌµËÅ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ë¤È¤¤Ï¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÎÙ¤ò°ì½ï¤ËÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤³¤Ç±¦¤Ë¶Ê¤¬¤ë¡×¤È¤«¡Ö¤³¤³¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¾å¤êºä¡×¤È¤«¡Ö°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤È»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ì¡©¡¡ÅÓÃæ¤Ç½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤«¤â¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢ÎÙ¤òÁö¤ë¤ª¸ß¤¤¤Îµ÷Î¥¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢1ËÜ¤ÎÎØ¤Ã¤«¤Ë¤·¤¿¥í¡¼¥×¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥í¡¼¥×¤Î¤¿¤ï¤ß¶ñ¹ç¤Ç¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤ÏÈ¼Áö¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥¤òÂ¬¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¥í¡¼¥×¤Ï¡Öå«¡×¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Û¤É¥À¥µ¤¤Ì¾Á°¤À¤Ê¤¢¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤ë»ë³Ð¾ã³²¼Ô¡£¤½¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤È°ì½ï¤ËÁö¤ëÈ¼Áö¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°°ìËÜ¤Îå«¡×
......´¶Æ°¤µ¤»¤ëµ¤¡¢Ëþ¡¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÄñ¹³¤È¤·¤Æ¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡Ö¤Ò¤â¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢Èè¤ì¤¿¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎØ¤Ã¤«¤Ë¤·¤¿¤¦¤É¤ó¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
´Î¿´¤ÎÈ¼Áö¼Ô¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÀèÇÚ·Ý¿Í¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥é¥½¥ó·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ÎÈ¼Áö¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤·¤«¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Á³¡£
Îý½¬Ãæ¤Ë¡ÖßÀ¤Á¤ã¤ó¡¢º£¥«¥é¥¹¤¬ÌÄ¤¤¤¿¤ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤ê¡£Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¡Öº£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÂç¤¤¤½÷¤Î¥³¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë»×¤ï¤º¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¡¢ËÜÈÖ¤Ï34kmÃÏÅÀ¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥¿¥¤¥¢¤Ç¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤ÇÂ¤Î¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤Î¤Ä¤±º¬¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÆóÅÙ¤È¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤ÏÄ©Àï¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÈè¤ì¤ë¤À¤±¡£
¡ÖÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢É÷¤È¤«¤Ë¤ª¤¤¤È¤«ÉÒ´¶¤Ë´¶¤¸¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ø¤È¤Ø¤È¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤ËÉ÷¤À¤Î¤Ë¤ª¤¤¤À¤Î¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
²æËý¤Î¸Â³¦¤Ç¥È¥¤¥ì¤ò¼Ú¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤ÇÎÉ¤¤¥¢¥í¥Þ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¦Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â±¿Æ°¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÖÁö¤ê¤¿¤¤¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¡ÖÈ¼Áö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¸«¤¨¤ë¿Í¡×¤¬¸òÎ®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤«¤â¡¢Åìµþ¤äÂçºå¤Ç¤ÏÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÇÂ¿¤á¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡üßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡¡
1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£2013Ç¯¤è¤ê·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê2018¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¡£´ØÀ¾¤Î·à¾ì¤òÃæ¿´¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£¸ø¼°X¡Ú@7LnFxg25Wdnv8K5¡Û
»£±Æ¡¿ÇßÅÄ¹¬ÂÀ