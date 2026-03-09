富山県警富山南署は９日、同県高岡市福岡町下蓑新、自称会社員上田洸太朗容疑者（２３）を窃盗の疑いで逮捕した。発表によると、上田容疑者は昨年１２月２６日から今年１月２０日までの間に、富山市内に住む知人女性のアパートからショルダーバッグ１個（販売価格約２０万円）を盗んだ疑い。調べに対し、「ショルダーバッグを盗んだことに間違いない」と容疑を認めているといい、同署は転売目的だったとみて調べている。上田