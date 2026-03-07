大人世代の「身軽なひとり旅」のアイデアを、年に数回必ず国内外に出向くほどの旅好きで、時間術や整理収納などの著書も多数もつOURHOMEのEmiさん（インスタグラムフォロワー8.1万人）に紹介してもらいます。旅先の店選びやAI活用術をぜひ参考に。アイデア1：おいしいお店は現地のすてきな人を頼る旅が趣味と公言するEmiさんは、年に数回、国内外に出向いています。【写真】旅好きイチオシ！奈良のホテルの絶品クッキー「荷物も情