物理学者のシュレーディンガーが1920年代に提唱した色の幾何学理論が長年にわたって抱えていた“欠陥”を、新たな数学的枠組みで修正することに、このほど米国の研究チームが成功した。これにより、彼が構想した色彩理論の正しさが100年越しに“証明”されたことになる。