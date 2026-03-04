単独運転時とスタッフ全員乗車時での挙動の差を確かめるため、小田原先生は公道で試乗を実施。気になる評価は!?"愛車探し中"の小田原ドラゴン先生が、超最新輸入車を公道でガチ取材！そこへ気鋭の女性実演販売士・ジャンプ中澤＆相棒のポン太も参戦。小田原先生の魂を最も揺さぶった"一台"の魅力に迫る!!【写真】フォルクスワーゲン「ID.Buzz Pro」の細部＊＊＊【3000万円超のポルシェにも乗った！】小田原今回は、神奈川