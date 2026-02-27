全国で去年生産されたコメの食味ランキングが27日発表されました。山形県産の「つや姫」と「雪若丸」そして「はえぬき」が最高評価の「特A」を獲得しました。コメの食味ランキングは日本穀物検定協会が毎年実施しているもので、見た目や味、香りなど6つの項目で評価され、5段階でランク付けされます。去年生産されたコメの食味ランキングが27日発表され、県産米は村山と置賜の「つや姫」、庄内と置賜の「雪若丸」、そして最上の「