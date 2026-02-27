三好市の新年度一般会計当初予算案は総額約252億円で、2025年度から4.9％増えました。三好市の新年度一般会計当初予算案は251億9664万円で、2025年度より11億6656万円、率にして4.9％の増えました。このうち主な事業として、脱炭素化を進めるため市内5つの中学校など公共施設のLED化に5億6881万円を計上しています。また、山城町に建設予定の新たな残土処理場の整備事業に5億2186万円を計上しました。この施設は、今後想定される大