ライブ配信アプリを通じて知り合った女性から時価約330万円の腕時計を騙し取ったとして、警察は2月26日、50代の男を詐欺の疑いで逮捕しました。男はこれで3度目の逮捕です。逮捕されたのは、いずれも自称の東京都に住むサービス業の男53歳です。警察によりますと、容疑者の男は2023年6月、ライブ配信アプリで知り合った県外の30代女性に対し、「会社で貴金属の貿易をしている」「査定が終わったらすぐに返す」などと嘘を言っ