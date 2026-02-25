¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÀîºê´õ¡Ê38¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË ¸å11:59)¤Ë½Ð±é¡£¹ë²÷¤ÊÇã¤¤Êª»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤´¤¤¥¤¥¤²È¡ªÂè3»ÒÃÂÀ¸¸å½é¤á¤Æ¤Î²ÈÂ²5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿Àîºê´õÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÈÇã¤¤Êª°ÍÂ¸¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£Àîºê¤ÏËèÆü¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç1Ëü±ß¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¾®¤µ¤¤¤ª¤â¤Á¤ã¤ä²Û»Ò¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÄÌÈÎ¤Ç¤âËèÆü2Ëü¡Á3Ëü±ß¤ò»È¤Ã¤Æ