NTT東日本とNTT西日本は20日、電報サービスの料金を引き上げると発表した。インターネットでの申し込みは1320円から1430円に、電話での申し込みは1760円から1870円に、それぞれ110円値上げする。利用者が少ないことからファクス経由の受け付けはやめる。電報は、手紙よりも早く連絡できる通信手段として日本では1870年に始まったが、近年は利用者の減少で事業の赤字が続く。NTT東西は正式に決まり次第、実施時期を公表する。