タレント・はるな愛の人生と、性別適合手術に人生を捧げた医師の物語を描いたNetflix映画『This is I』。多様性というテーマを、いかに“人間の物語”として描いたのか。エグゼクティブプロデューサーの佐藤善宏と監督の松本優作に訊いた。