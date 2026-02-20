タレントの鈴木奈々（３７）が身長体重を公表した。２０日までにインスタグラムで撮影を報告。「我ながら谷間が凄（すご）いです！今のバストが一番自信あります！美バスト目指してます！」と明かし、「＃１５４センチ＃５１キロ＃イメージモデル」と数値をつづった。メイクで美ぼうが増し、アヒル口もキュート。フォロワーは「１００点最高です」「綺麗で可愛いです」「めちゃくちゃ綺麗」「めっちゃくちゃ可愛い」「自分磨