プロ野球の独立リーグ・大分B‐リングスの選手や監督がOBS本社を訪れ、3月に開幕する今シーズンの活躍を誓いました。 【写真を見る】大分B-リングス、元ホークスの笠谷俊介「優勝に向け力になりたい」今季の活躍誓う OBS本社を訪れたのは、今シーズンから指揮をとる水本大志選手兼監督（28）や大分市出身の笠谷俊介投手（28）ら4人です。 笠谷投手は大分商業高校から福岡ソフトバンクホークスに