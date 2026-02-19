わざわざ国籍を変えた結果がノーメダルだ。中国への帰化を選び、8年ぶりに冬季五輪の舞台に立った中国代表イム・ヒョジュン（中国名：リン・シャオジュン）のことである。【尻の半分だけ…】イム・ヒョジュンの苦しい釈明イム・ヒョジュンは、2月19日（日本時間）に行われた2026ミラノ・コルティナ五輪ショートトラック男子500m準々決勝に出場し、40秒638の3組4位でレースを終えた。1周111.12mのリンクを4周半走る同競技では、上