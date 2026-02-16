4年前、埼玉県飯能市の住宅で親子3人を殺害した罪などに問われた男の初公判が行われ、男は起訴内容を否認しました。起訴状などによりますと、飯能市の斎藤淳被告は2022年12月、近くの住宅に侵入し、アメリカ国籍のビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさんと妻の森田泉さん、娘の森田ソフィアナ恵さんをオノでたたきつけるなどし殺害した罪などに問われています。16日に行われた初公判で斎藤被告は「知らないことです」と起訴内