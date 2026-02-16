マイホーム購入時のいわゆる「50年ローン」が人気を博しています。都心部での住宅価格高騰、依然として続く低金利時代、投資熱の高まりなどから、月々の支払いを抑えつつも住宅を取得するための手段として、超長期でのローン返済が「賢い選択」として紹介されることもあります。これに警鐘を鳴らしているのが、経済ジャーナリストの荻原博子さんです。前編記事『マンション「50年ローン」、SNSで言われる「メリット」の落とし穴…