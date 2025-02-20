老後に必要なお金はいくらか。経済ジャーナリストの荻原博子さんは「定年後も働く高齢者の主だった出費はふだんの生活費である。年金と『ちょっとの稼ぎ』で老後は安心して暮らせるから、過度に老後の不安に駆られる必要はない」という――。※本稿は、荻原博子『65歳からは、お金の心配をやめなさい』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■老後