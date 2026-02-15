今日は料理するのが面倒！そんな日はお米の上に具材を乗せるだけで完了する「丼もの」がおすすめですよ。今回は、卵とお肉さえあれば作れる、お店顔負けの絶品親子丼レシピを紹介します。 ▼お店に負けないほどの絶品の味 材料は最低限！黄金比の割下は濃い味・薄味どちらも紹介していますよ。 実際にこのレシピで作った人の感想 つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「卵がトロトロで家族から好評でした」「材