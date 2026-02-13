オーストラリアのブルーマウンテンズを見晴らす「リンカーンズロック」（CNN）オーストラリアのシドニー郊外にあるブルーマウンテンズ国立公園内の「リンカーンズロック」は最近まで、隠れた夕日スポットだった。崖の上にせり出した巨大な一枚岩から、ユーカリの木に覆われた谷を見渡すことができる。その場所が今、世界的なSNSの嵐に巻き込まれている。地元当局者らによると、ある画像が拡散したことで、ほぼ一夜にして観光客が急