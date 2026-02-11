2025年12月、前WBA＆WBC統一世界フライ級王者の寺地拳四朗が臨むはずだったサウジアラビアでの統一戦は、公式計量を両陣営が問題なくクリアしていたが、その夜、突如中止に。試合に向けた調整は順調で、リカバリーも問題なく進んでいたそうだが、リングに上がることすら叶わなかった。この試合は、単なる防衛戦ではなかった。3階級制覇、そして同階級に君臨する統一王者ジェシー・ロドリゲスとの対戦へとつながる可能性が広がる一