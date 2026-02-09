週明け９日の東京株式市場は、衆院選での自民党の大勝を受けて買い注文が優勢となった。日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比２１１０円２６銭（３・８９％）高の５万６３６３円９４銭で、今月３日に記録した従来の史上最高値を約１６００円上回った。日経平均は一時、３０００円超上昇し、初めて５万７０００円台をつける場面もあった。衆院選で自民党が全体の３分の２を超える議席を獲得したことで、市場では高市政