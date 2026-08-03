片山財務大臣は過度な変動に対処するため、アメリカと協調して為替介入を実施したと発表しました。日米による円買いの協調介入は1998年以来およそ28年ぶりです。【映像】片山大臣とベッセント長官 会談での様子片山財務大臣「私たち財務省当局として米国当局としてまさに、無秩序な動きに対しては断固たる措置をとる」発表によりますと、介入はアメリカ東部時間の7月31日に行われました。去年9月の日米財務大臣共同声明に基づ