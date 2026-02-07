バレンタイン直前、いざ仕上げようと思ったら「チョコペンがない！」なんてことも。そんなときに頼れるのが、家にあるクッキングシート。実は、ちょっとした工夫で、文字や模様が描ける即席チョコペンになるんです。チョコペンをクッキングシートで代用する方法クッキングシートを正方形に切ってから対角線でカットして二等辺三角形に。写真の?の点線を?の点線に合わせるように丸め、さらに?の点線と?の点線を合わせて（?）、円す