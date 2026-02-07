国連北朝鮮人権状況特別報告者のエリザベス・サルモン氏が6日、「ウクライナは抑留中の北朝鮮兵捕虜2人を北朝鮮側に送還しない法的義務を持つ」と明らかにした。訪韓中のサルモン氏はこの日、ソウルで開かれた記者会見で「ジュネーブ第3条約に基づき、この2人は戦争捕虜の地位が認められる」とし、このように述べた。続いて「戦争捕虜は暴行、脅迫、侮辱および大衆の好奇心から常に保護されなければいけない」と話した。また、北朝