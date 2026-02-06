Jクラブのアカデミー出身選手が多く在籍する関東学院大学の入部予定選手関東大学リーグ2部の関東学院大学が2026年度入部予定選手を発表した。夏のインターハイ準優勝、冬の高校サッカー選手権ベスト8と高体連屈指の強豪・大津高校（熊本）からGK村上葵とMF有村颯太の2人が加入。群馬の名門・前橋育英高校、モンテディオ山形ユースからも2選手がチームに加わる。前橋育英からMF田村裕希とFW植田貴士、山形ユースからはMF小ŏ