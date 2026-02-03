手軽にエレガントな女性らしさをまとえるスカートもいいけれど、ハンサムな雰囲気を醸し出せるパンツがやっぱり自分の相棒。とはいえ、カジュアルにもコンサバにも振れすぎたくない……。そんな大人女性には【ZARA（ザラ）】の「ワイドパンツ」がマッチするかも！ スカート未満のボリュームでこなれ見えを狙えて、大人が品よく穿けるワイドパンツをZARAからお届けします。 クラシカルな生地感でワイドラインを