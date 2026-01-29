株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年1月30日（金）より、大人気シリーズ“ビッグマウス”から、カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」とまろやかな味わいのゴーダチーズを使用した、冬の新作バーガー『ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』の2商品を期間限定で新発売する。■新作バーガー2商品が新登場バーガーキング の直