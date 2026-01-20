『アデリアレトロ』ファンには嬉しいニュース！昭和レトロ食器シリーズ『アデリアレトロ』の人気グラス「アデリアアレンジ」に、新たに「アデリアラプソディー」「ズーメイト」「キャット」「タイルリーフ」が登場。「キャット」「タイルリーフ」は新柄となります。新たに復刻「キャット」二本足で立ち上がった猫がかわいい「キャット」は、昭和45(1970)年に発売された柄です。アデリアレトロのグラスは、カラフルな色使いとポップ