【ゼンレスゾーンゼロ×ファミマコラボキャンペーン】 開催期間：1月20日～ COGNOSPHEREは、HoYoverseの都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」とファミリーマートのコラボキャンぺーンを1月20日から、全国のファミリーマート約16,400店舗にて開催する。 今回のキャンペーンでは、人気キャラクター「