今月5日に現役引退を表明したラグビー元日本代表の流大（ながれ・ゆたか）選手が、8日、記者会見を開きました。 【写真を見る】ラグビー元日本代表流大選手が引退会見「思い描いたラグビー人生だった」 日本ラグビー界の一時代を担ったトッププレーヤーがいま思うこととは。 ラグビー元日本代表流大選手（33）「自分の人生は自分の決断で自分で前に進めていきたいという考えが僕