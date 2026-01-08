TOHOシネマズは5日から、Uber Eatsにてポップコーンの販売を開始した。新宿、渋谷、なんばの3劇場からスタートし、順次拡大予定。【写真】バターフレーバーオイルは無料！TOHOシネマズのポップコーン対象メニューは、パーティーポップ（税込1350円）とパーティーポップダブル（税込2560円）で、映画館の味を自宅でも楽しむことができる。商品代金とは別に、「配達手数料」および「サービス料」が発生する。