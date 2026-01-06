YouTubeチャンネル登録者数 430万人を超える人気YouTuber・スカイピースが5日、動画を更新。スカイメンバーであるちぃとあおやぎが結婚したことを報告した。【動画】「ビックリ度、人生のトップランク」メンバーの結婚を報告したスカイピース動画には、スカイピースのテオ、じん、そしてスカイメンバーのまこと、ちぃ、あおやぎの5人が登場。ちぃとあおやぎの結婚を祝福した。テオは「付き合ってることも僕ら3人知らなかった」