【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」Season3のBlu-ray & DVDが2026年3月25日に発売されることが決定した。ジャケットイラストはコミックス著者でありアニメの監督・キャラクターデザイン・脚本・演出・編集を担当した槌田による描き下ろし。あわせて店舗別購入特典も公開された。●リリース情報アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」Season3 Blu-ray & DVD