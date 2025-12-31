ºÇ¿·¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ä¿·¤·¤¤iPhone¤ÎÏÃÂê¡¢¤½¤·¤ÆNetflix¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Þ¤Ç¨¡¨¡¡£2025Ç¯¤Ë¡ÖWIRED.jp¡×¤ÇºÇ¤âÆÉ¤Þ¤ì¤¿50ËÜ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£