元AKB48でタレント・柏木由紀（34）が26日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、視聴者から届いた“辛らつ”な質問に苦笑する場面があった。「30代女子の柏木に聞きたいことがあったら教えてください!」と質問を募集したところ、20代前半ぐらいの女性から「30代って女子なんですか?」と“辛らつ”なコメントが届いたという柏木。これに「グサッときましたね…」と苦笑いすると「言われてみればそうなんだけど、なんとなく