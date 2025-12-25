《雰囲気変わった？さらにお痩せになった？》《だいぶほっそりされたような…気のせいか、そうじゃない？》《痩せすぎではないですか。しっかり食べられているのだろうかと、ちょっと心配》Xで心配と驚きのコメントが数多く寄せられている投稿がある。それは、長月天音氏（28）の小説が原作のヒューマンドラマ映画『ほどなく、お別れです』の公式アカウントで、12月22日に更新された主演女優の浜辺美波（25）からのメッセージ