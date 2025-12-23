ゴンチャ ジャパン（東京都港区）のグローバルティーカフェ「ゴンチャ」が、抹茶と紅白のトッピングで新年気分を盛り上げる新商品「もちmochi抹茶」を12月26日から期間限定で販売します。【写真】ヤバイ！「抹茶フィナンシェ」もおいしそう！新商品は、コクとうまみ、香りを最大限に引き出した抹茶ミルクティーに、柔らかくもちもちの「おもちパール」とミルクフォームをトッピング。本格的な抹茶をデザート感覚で楽しめる