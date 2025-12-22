井筒まい泉（東京都港区）が運営するとんかつ専門チェーン「とんかつ まい泉」が、福袋「まい泉福袋」を2026年1月1日から期間限定で販売します。福袋は、2160円（以下、税込み）と3240円の福袋がラインアップされています。【画像】「豪華すぎ！」福袋の“中身”を全部見る！看板商品も封入2160円の福袋は、まい泉の看板商品「ヒレかつサンド3切（3個）」や「とんかつソース」、オリジナルブランド豚「甘い誘惑」を使用した