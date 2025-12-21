読売新聞社が１９〜２１日に行った全国世論調査で、大阪・関西万博が開催されたことは、よかったと「思う」人は７４％で、「思わない」の１７％を大きく上回った。地域別で見ると万博会場があった近畿地方では「思う」が８８％、「思わない」が１１％と、最も高く評価した。開幕直前に行った３月の調査では、万博に行ってみたいと「思う」と回答した人は３１％で、「思わない」は６８％だった。今回万博の一般来場者数の累計は、