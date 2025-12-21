「バレーボール・全日本選手権、ＮＥＣ川崎２−３大阪ＭＶ」（２１日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）女子決勝が行われ、ＮＥＣ川崎が大阪ＭＶにフルセットで敗れ、２年ぶり３度目の優勝はならなかった。第１セットは激しい攻防の中で終盤に大阪ＭＶが連続ポイントを許し、２４−２６で落とした。第２セットはＮＥＣが序盤から得点を重ねて主導権を握り、そのまま２５−１６で奪った。第３セットは序盤大阪がリードを奪ったが、終