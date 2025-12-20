12月20日は「道路交通法施行記念日」です。1960年に道路交通法が施行されたのを記念して制定されたといわれています。12月は忘年会やクリスマスなどでお酒を飲む機会が増える人は多いと思います。2024年11月に改正道路交通法が施行され、自転車の「酒気帯び運転」が厳しく罰せられるようになりましたが、中には罰則強化の件を知らないのか、飲食店でお酒を飲んだ後、自転車で帰宅する人がいるようです。【要注意】これが、車の運