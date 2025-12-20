ファッションだけでなくヘアカラーにも季節感を取り入れたい冬。そこで、2025年冬のトレンドヘアカラーを、美容師の津田恵さんに聞きました。肌タイプ別に、おすすめの“肌映えカラー”と、さりげなく取り入れるテクニックもチェックしてみてください。【写真】顔色まで明るく見える！肌タイプ別の“正解”がコレ！濃いめ＆暖かみのあるブラウンは肌をトーンアップQ. 2025年冬のトレンドヘアカラーは何ですか？人気の傾向を