株式会社ロア・インターナショナルは、グローバルテックブランドESRより、キーボードとトラックパッドを一体化したiPad用Bluetoothケース『Flex 着脱式キーボードケース』2種を発売した。本製品はマグネットで簡単に着脱でき、キーボードを本体から離してワイヤレスタイピングが可能だ。Apple Pencilの収納と2段階のスタンド角度調節で、作業や視聴にも快適に活用できる。■iPadがノートPCに変身 キーボード拡張iPadにキーボードを